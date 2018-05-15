صوت القرآن يغطي على احتفال إسرائيل بالقدس

15 مايو 2018 - 04:41 م

أظهر مقطع فيديو لسيدة فلسطينية في مدينة القدس، وهي ترفع صوتها بالقرآن عبر مكبرات الصوت؛ للتشويش على ما يبدو أنه احتفال بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وعلق أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي الذي نشر الفيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "سبحان الله: لا صوت يعلو فوق صوت المؤذن".

سبحان الله: لا صوت يعلو فوق صوت المؤذن . pic.twitter.com/8Dw59mThXD — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) 15 مايو 2018

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تجلس هي وشخص آخر أمام مكبرات الصوت، التي غطت على الكلمات التي قدمها المشاركون في الحفل المجاور.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، ما أثار غضبًا فلسطينيًا غير مسبوق وتنديدًا عربيًا ودوليًا واسعًا.

وفي كلمته مناسبة افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض: "نحن اليوم نهدي سفارتنا الأمريكية الجديدة للقدس، وهو وعد قديم للشعب الأمريكي والإسرائيلي".

وتابع كوشنر: "بينما تنازل العديد من رؤساء أمريكا السابقين عن تعهدهم بنقل السفارة الأمريكية، فإن ذلك الرئيس عندما تولى المنصب (ويعني ترامب) أوفى بوعده، وذلك لأن الرئيس عندما يقدم وعدًا فإنه يوفي به".



