  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:12 م
بحث متقدم
الزمالك وسموحة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

الضحايا

تحقيقات النيابة تفجر مفاجأة في «مجزرة الرحاب»

حسام البدري

رسميًا.. إقالة «البدري» من تدريب الأهلي

مسيرة العودة الكبرى بغزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب «جريمة حرب»

وزارة الاوقاف

«مليارات الأوقاف».. الحكومة لما تفلس!

مأمون فندي

فندى: الاعتقالات في رمضان تُفطر ولا كفارة لها

أرشيفية

معدة الغلابة «مقلب زبالة للغشاشين في رمضان»

طوابير الغلاء فى مصر (أرشيفية)

خطر اقتصادي يهدد مصر

حكومة الدكتور حازم الببلاوى (أرشيفية)

قائمة الوظائف الحالية للوزراء السابقين

الرّئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي

سجن «زين العابدين بن علي» مدى الحياة

نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال السوداني

الرياضة

المصري
المصري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«بانسيه» و«جمعة» يقودان هجوم المصري أمام مونانا

#

الزمالك بـ«الأبيض» أمام بطل إثيوبيا

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري وسيمبا التنزاني

#

حسام حسن يعلن تشكيل المصري أمام الزمالك

المصريون

المصرى

الهلال السوداني

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال السوداني الذي عقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد السودانى، بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم بقيادة الجزائرى مصطفى غوربال الذى سيدير المواجهة إضافة لممثلى الفريقين.

وسيرتدى الهلال الزى الأزرق الكامل فيما سيلعب المصرى بالزى الأخضر الكامل أيضا.

وتواجد من جانب نادى الهلال خضر طه مدير المكتب التنفيذى للنادى بجانب ممثلى المصرى، واطمأن المنسق العام للمباراة على كافة الأمور التنظيمية التى تخص المواجهة التى ستنطلق مساء غد، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية على استاد الهلال "الجوهرة الزرقاء" بمدينة أم درمان.

جدير بالذكر أن المصرى فاز بنتيجة 2/0 على يونياو سونجو فى الجولة الأولى التى أقيمت على ستاد بورسعيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري» يكشف سبب سقوط الأهلي أمام كمبالا
» الخميس.. أول أيام رمضان في السعودية
» انخفاض كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية
» ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار
» أبوالغيط: إسرائيل ترتكب جرائم حرب
» «حماس» توجه الشكر لهذه الدول
» البحوث الفلكية: رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة
» «عبد الرازق» يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك
» عبد الله السعيد يعلق على هزيمة الأهلي أمام كمبالا
» «أوباما» و«كاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام سموحة
» أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح