رسالة «السعيد» بعد هزيمة الأهلي أمام كمبالا

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المصريون

الاهلى

السعيد

عبد الله السعيد

علق عبد الله السعيد، نجم كوبيون بالوسورا الفنلندي، على هزيمة الأهلي أمام كمبالا سيتي الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب «مانديلا»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر «السعيد»، صورة لها خلال احتفاله بأحد أهدافه مع فريقه السابق، ردًا على جماهير القلعة الحمراء التي هاجمته بشكل عنيف في مباراة الترجي السابقة، معلقًا: «النادي الأهلي».

يذكر أن الأهلي يتذيل المجموعة الأولى في دوري الأبطال برصيد نقطة واحدة، بعد تعادل في المباراة الأولى أمام الترجي التونسي، والخسارة أمام كمبالا الأوغندي بثنائية.



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