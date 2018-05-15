  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:12 م
بحث متقدم
الزمالك وسموحة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

الضحايا

تحقيقات النيابة تفجر مفاجأة في «مجزرة الرحاب»

حسام البدري

رسميًا.. إقالة «البدري» من تدريب الأهلي

مسيرة العودة الكبرى بغزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب «جريمة حرب»

وزارة الاوقاف

«مليارات الأوقاف».. الحكومة لما تفلس!

مأمون فندي

فندى: الاعتقالات في رمضان تُفطر ولا كفارة لها

أرشيفية

معدة الغلابة «مقلب زبالة للغشاشين في رمضان»

طوابير الغلاء فى مصر (أرشيفية)

خطر اقتصادي يهدد مصر

حكومة الدكتور حازم الببلاوى (أرشيفية)

قائمة الوظائف الحالية للوزراء السابقين

الرّئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي

سجن «زين العابدين بن علي» مدى الحياة

عبد الله السعيد يعلق على هزيمة الأهلي أمام كمبالا

الرياضة

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

#

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

#

"السعيد" يحذف صورته مع صلاح

#

عبد الله السعيد يطير إلى لندن

المصريون

الاهلى

السعيد

عبد الله السعيد

علق عبد الله السعيد، نجم كوبيون بالوسورا الفنلندي، على هزيمة الأهلي أمام كمبالا سيتي الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب «مانديلا»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر «السعيد»، صورة لها خلال احتفاله بأحد أهدافه مع فريقه السابق، ردًا على جماهير القلعة الحمراء التي هاجمته بشكل عنيف في مباراة الترجي السابقة، معلقًا: «النادي الأهلي».

يذكر أن الأهلي يتذيل المجموعة الأولى في دوري الأبطال برصيد نقطة واحدة، بعد تعادل في المباراة الأولى أمام الترجي التونسي، والخسارة أمام كمبالا الأوغندي بثنائية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري» يكشف سبب سقوط الأهلي أمام كمبالا
» الخميس.. أول أيام رمضان في السعودية
» انخفاض كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية
» ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار
» أبوالغيط: إسرائيل ترتكب جرائم حرب
» «حماس» توجه الشكر لهذه الدول
» البحوث الفلكية: رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة
» «عبد الرازق» يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك
» عبد الله السعيد يعلق على هزيمة الأهلي أمام كمبالا
» «أوباما» و«كاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام سموحة
» أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح