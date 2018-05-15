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«حماس» توجه الشكر لهذه الدول

عرب وعالم

موسى أبو مرزوق
موسى أبو مرزوق

وكالات

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إسرائيل

حماس

فلسطين

غزة

نقل السفارة

وجه موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، شكره لكل من تركيا وإيرلندا وجنوب إفريقيا؛ لطردهم سفراء إسرائيل ووقوفهم بجوار فلسطين.

وكتب "أبو مرزوق" في تغريدة له على "تويتر": "الحكومات التي وقفت إلى جوار الفلسطينيين وقفت مع حقوق الإنسان وقفت مع العدل وقفت مع المظلومين وقفت مع الجراح النازفة وقفت مع الأرواح الصاعدة وقفت مع الأقدام الراسخة المتطلعة إلى أرضها والمصرة على حقها والمنتصرة بإذن ربها، شكراً تركيا وإيرلندا وجنوب إفريقيا لطردهم سفراء الاٍرهاب".

وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت اليوم الثلاثاء، أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين يرقى إلى "جريمة حرب"، مؤكدة على ضرورة "المحاسبة الحقيقية لمن هم في القيادة العسكرية والسياسية الذين أمروا أو سمحوا باستخدام هذه القوة".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح أكثر من 3000 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة".

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