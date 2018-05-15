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ضبط سكرتير نيابة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

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اموال

النيابة العامة

محضر

مدير أمن الغربية

سكرتير النيابة

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط سكرتير نيابة لقيامه بالاستياء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في إحدى الوزارات.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من المواطن "م.ح .م"، 45 عامًا، نجار، والمواطن " أ.م .ع"، حصل على بكالوريوس تجارة، مقيمين بقرية دفرة مركز طنطا بقيام "إ .أ.ع" 52 عامًا، سكرتير نيابة مركز كفر الزيات، ومقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا سبق اتهامه فى 3 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" لتقاضيه مبلغ مالى (60000 جنيه) على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه فى تعيين الثانى (2) من أصدقائه بوظائف إدارية بإحدى الوزارات، بزعم صلته ببعض المسئولين، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية إليهم.

بالبحث والتحرى وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور مما أسفر عن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.




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