«الديهي»: «السيسي» يتناول كل مخرجات تفكير الشباب

15 مايو 2018 - 07:28 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منتديات الشباب تحولت من منصة لتبادل الآراء، إلى منصة لإنتاج الأفكار، وساحة ومنبر رئاسي مفتوح لكل شباب العالم، مشيرًا إلى أن منتديات الشباب في مصر تنتهى بقرارات جادة وليست مجرد توصيات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten " اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتناول كل مخرجات تفكير الشباب، ليخرجها قرارات، متمنيًا أن يصبح مؤتمر الشباب غدًا مثمرًا كالمؤتمرات السابقة.



