قررت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس شادي الغزالي حرب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 621 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

قررت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس شادي الغزالي حرب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 621 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.