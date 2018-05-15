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قضايا وحوادث

شادي الغزالي
شادي حرب

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نيابة امن الدولة

حبس شادي الغزالي

تشر اخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس شادي الغزالي حرب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 621 لسنة 2018  بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، صباح اليوم الثلاثاء، بدأت تحقيقاتها مع شادي الغزالي حرب، القيادي السابق بحزب الدستور؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 621 لسنة 2018.

وضمة القضية إلى جانب شادي حرب، كلا من: أمل فتحي زوجة رئيس المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلى شريف الروبي، ومحمد أوكسجين؛ عضوي حركة 6 أبريل.

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