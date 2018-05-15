» أول تعليق من «ترامب» على تدهور حالة زوجته الصحية

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أمريكا

ترامب

ميلانيا

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ليصدر أول تعليق بشأن الحالة الصحية لزوجته ميلانيا، بعد دخولها المستشفى أمس الإثنين.

وغرد ترامب قائلا: "سيدتنا الأولى العظيمة في حالة رائعة، وستغادر المستشفى خلال يومين أو ثلاثة، شكرا جزيلا لكم على حبكم ودعمكم لنا!".

?وتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على متن مروحية، بالرغم من الأمطار الغزيرة الوشيكة، إلى المركز الطبي "وولتر ريد" من أجل زيارة زوجته ميلانيا، التي خضعت لعملية جراحية بعد اكتشاف كتلة غريبة في الكلى.

وأفاد البيت الأبيض أن السيدة الأولى خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه، وبقي ترامب في المستشفى لمدة ساعة تقريبا.

وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب نقلت إلى المركز الطبي العسكري القومي " وولتر ريد".


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