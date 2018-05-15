» الزمالك بطلًا لكأس مصر للمرة الـ26 في تاريخه

15 مايو 2018 - 10:04 م

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الـ26 في تاريخه، بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش، بمدينة برج العرب.

سجل للزمالك، محمود علاء، طارق حامد، عبد الله جمعة ، حمدى النقاز، ويوسف أوباما ، وسجل لسموحة، محمود معاذ، ياسر إبراهيم، إسلام صالح، السيد فريد، بينما أهدر عبد الله بكرى.

كان حسام حسن قد تقدم لسموحة فى الدقيقة الرابعة ثم تعادل كاسونجو للزمالك فى الدقيقة87 ولعب الفريقان وقتا إضافيا لمدة 30 دقيقة على شوطين وانتهى الشوطان بالتعادل ليلجأ الفريقان لضربات الجزاء، وأدار المباراة طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمد فاروق.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين بحثا عن هدف مُبكر ونجح الفريق السكندرى فى تسجيل هدف مُبكر عن طريق حسام حسن فى الدقيقة مُستغلاً تمريرة رائعة من جانب محمد حمدى زكى.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك وواصل غزواته على مرمى المهدى سليمان، ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل لكن حارس سموحة أنقذ الموقف أكثر من مرة.

حاول الزمالك الوصول كثيرا لكن دفاع سموحة أنقذ الموقف، وأهدر ناصر ماهر فرصة تسجيل هدف ثان لسموحة فى الدقيقة 30 بعدما مرر كرة لمحمد حمدى زكى وتدخل جنش وأنقذ الموقف.

بمرور الوقت يزداد الهجوم الأبيض على الفريق السكندرى الذى انكمش فى منطقة جزائه ولعب على الهجمة المرتدة بشكل منح لاعبى الزمالك الفرصة للوصول كثيرا لمرمى المهدي سليمان .

وشارك إبراهيم عبد القوى بدلاً من محمد حمدى زكى وحاول الأبيض تسجيل هدف التعادل لكن محمد فاروق أعلن نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق السكندرى بهدف نظيف.

الشوط الثانى

بدأ فريق الزمالك الشوط الثانى بشكل حماسى وسط تراجع واضح من لاعبى سموحة الذى لعب على الهجمة المرتدة وأجرى خالد جلال المدير الفنى للزمالك تغييرا بنزول أيمن حفنى بدلاً من عماد فتحى.

حمدى النقاذ قاد هجمة للزمالك لكن دفاع سموحة بقيادة عبد الله بكرى أنقذ فرصة خطرة للفارس الأبيض ، ونال محمود علاء بطاقة صفراء من الزمالك للخشونة مع أحد لاعبى سموحة.

وأهدر سموحة أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق ناصر ماهر، ونال حسام حسن بطاقة حمراء بعدما نال بطاقة صفراء ثانية اعتراضا على قرارات الحكم محمد فاروق.

وأجرى خالد جلال تغييرا آخر بنزول باسم مرسى بدلاً من محمود عبد العزيز وذلك بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأشهر محمد فاروق بطاقة صفراء للمهدى سليمان حارس سموحة للخشونة مع كاسونجو ،ونجح الأخير فى تسجيل هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 87.

وواصل الزمالك سيطرته على اللقاء عقب الهدف ونال رجب بكار بطاقة صفراء للخشونة ،وانتهى اللقاء بالتعادل ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى.

الشوط الإضافى الأول

بداية حماسية من الفريقين مع مطلع الشوط الأول الإضافى وكاد سموحة يُسجل هدفا ثانيا لكن دفاع الزمالك وقف بالمرصاد لهجمات الفريق السكندرى.

باسم مرسى أهدر فرصة لتسجيل هدف ثان للزمالك بعدما تلقى تمريرة عرضية لعبها برأسه لكنها مرت بعيدا عن الشباك السكندرية.

وانتهى هذا الشوط بدون أهداف ليستمر اللقاء فى شوطه الرابع والأخير.

الشوط الإضافى الثانى

ضغط الزمالك مع بداية الشوط الرابع مُستغلاً النقص العددى فى فريق سموحة بجانب تراجع اللياقة الفنية بشكل واضح ،وشارك أحمد تمساح بدلاً من ناصر ماهر.

شهد هذا الشوط فرصا متبادلة من الفريقين لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل بعدها يحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء التى فاز فيها الزمالك 5/4.