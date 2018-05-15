  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:02 ص
بحث متقدم
الجامعة العربية

اجتماع غير عادي للجامعة العربية بشأن القدس

عمرو أديب

رد فعل هستيري لـ"أديب" على فوز الزمالك

الزمالك

الزمالك بطلًا لكأس مصر للمرة الـ26 في تاريخه

الدكتور على عبدالعال

حزب معارض في مواجهة حزب الأغلبية

جمال مبارك

ماذا قال مقربون من «جمال مبارك» عن تحالفه مع الإخوان؟

ليونيل ميسي

«داعش» يخطط لخطف «ميسي» في كأس العالم

الإحصاء: 100 مليون جنيه قيمة استيرادنا "صلصة ومايونيز"

أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا يرفضون الوظائف

سامح عيد

هذه حقيقة الخلاف بين وجدي غنيم والإخوان

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

«السيسي» يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر

البرلمان المصري

حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

السبسي يستنكر الجريمة الإسرائيلية في غزة

عرب وعالم

السبسي
السبسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالإجماع.. مجلس الأمن يعلن تضامنه مع فلسطين

#

تظاهرات في جامعة تل أبيب تنديدًا بالمجزرة الإسرائيلية

#

أمريكا تعرقل إجراء تحقيق دولي مستقل في أحداث غزة

#

مصر توافق على استقبال جرحى غزة بمستشفياتها

استنكر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بشدة الجريمة الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين العزل في غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وعبر السبسي عن وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن عباس "مواقف تونس قيادة وشعباً تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على كافة الأصعدة".
وأمس الإثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح 3188 بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تدوينة نارية من"أردوغان" لـ"نتنياهو" بشأن حماس
» العاهل السعودي: سندعو لاجتماع للجامعة العربية
» «الإفتاء»: الخميس أول أيام شهر رمضان
» الزمالك يحجز مقعدًا في الكونفدرالية
» «مليارات الأوقاف».. الحكومة لما تفلس!
» إسرائيل تطرد القنصل العام التركي
» قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر تتوجه لغزة
» معدة الغلابة «مقلب زبالة للغشاشين في رمضان»
» ماذا قال مقربون من «جمال مبارك» عن تحالفه مع الإخوان؟
» حبس مسئولين كبار بتهمة إهدار المال العام في الغربية
» حبس "شادي الغزالي حرب" 15 يومًا

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح