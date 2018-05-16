شيخ الأزهر يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



ودعا الأزهر الشريف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ لاستثمار هذا الشهر الكريم في مواصلة أعمال البر والتعاون وترك الفرقة والاختلاف؛ مشددًا على أن الصيام من أعظم الأسباب التي تعين العبد على القيام بأوامر الدين، كما أنه موجب للرحمة والعطف على المساكين، والاهتمام بهم، وتلبية احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم.

ودعا الأزهر الشريف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ لاستثمار هذا الشهر الكريم في مواصلة أعمال البر والتعاون وترك الفرقة والاختلاف؛ مشددًا على أن الصيام من أعظم الأسباب التي تعين العبد على القيام بأوامر الدين، كما أنه موجب للرحمة والعطف على المساكين، والاهتمام بهم، وتلبية احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم.