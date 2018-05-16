كشف 3 أسرار جديدة عن مذبحة الرحاب .. أبرزها سر قتل الزوجة

16 مايو 2018 - 05:14 ص

كشف اللواء مجدي البسيوني - مساعد وزير الداخلية الأسبق - عدة مفاجآت في تحليه لمذبحة الرحاب التي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة .



وقال "البسيوني" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي : "لا أعتقد أن الجناة ضمن المشتبه بهم كصاحب الفيلا أو صاحب السيارة المستأجرة ، فهؤلاء لو أرادوا الانتقام من الأب لاختطفوه وقتلوه ورموه في الصحراء .. القصة أكبر من ذلك بكثير ".



وأضاف: "من نفذ هذه الجريمة قناص .. ولم يكن شخصا واحدًا وإنما خصصوا شخص لكل فرد في الأسرة ، وأرادوا قتل الزوجة أولاً لأنها كانت على علم ببعض الخلافات المالية التي تخص قطع أرض كان المقتول يتعامل فيها ".



وأضاف : "من وراء هذه الجريمة (ناس كبار) .. ويقال أن المجني عليه نصب عليهم في مليارات كبيرة .. وأسرته كانت ستكشف من هم .. ولذلك قاموا بقتلهم جميعا ".



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