محيي عبيد يكشف كارثة بعمومية "الصيادلة"

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الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة
الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة

إيمان هاني

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مفاجأة مدوية لـ"نقيب الصيادلة" عن عزله

هاجم  الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد فاروق أحد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بسبب الجمعية العمومية التي تمت إقامتها أمس الثلاثاء.

وقال "عبيد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، إن "فاروق" استعان ببلطجية وأعطى لهم 211 ألف جنيه حتي يقتحموا النقابة من أجل إقامة الجمعية العمومية.

وأوضح النقيب أن الجمعية العمومية حضرها عدد قليل من الصيادلة لذلك كانت مهزله بكل معني الكلمة، لافتًا إلي أنه يمتلك المستندات التي تثبت أن "فاروق" قام بإهدار مال عام من النقابة بقيمة 4 مليون جنيه خلال فترة تغيبه عن منصبه.

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