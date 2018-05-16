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برلماني يرد على سفره للخارج دون إذن رئيس النواب

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النائب طلعت خليل
النائب طلعت خليل

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رد النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، على الأنباء التي ترددت حول سفره للنرويج بدون إذن البرلمان، كما انتشر في وسائل الإعلام مؤخرًا.

وقال  "خليل" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إنه تلقي دعوة من سفارة النرويج بالقاهرة، لحضور إحدى الجلسات العامة بالبرلمان النرويجي.

وأوضح "خليل"، أنه أخبر الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بالدعوة، كما أن سفارة النرويج أرسلت للبرلمان أيضًا إخطارًا بشأن الدعوة، ولكنه فوجئ باعتراض "عبدالعال"دون أن يدلي بأي سبب.

وتحدي "خليل" الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب علي الهواء، قائلا: "عاوز حد يجبلي أي قانون في لائحة مجلس النواب يقول إني لازم أستأذن قبل ما أسافر".

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