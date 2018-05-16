ضيف الإبراشي: "ناس كتير قالتلي مطلعش هوا معاك"

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أحرج الشاعر حسن عزو، والد طفل يغني في الأفراح الشعبية على الهواء قائلا له: "ابنك  ينشأ ويترعرع في بيئة غير مناسبة له علي الإطلاق".

وأضاف " عزو " خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم": "الأب هو الجاني، لأنه المسئول عن نجله ومينفعش يحطه في بيئة مليانة خمرة ومخدرات بحجة أنه يصرف علي نفسه وعلي أخواته".

فانفعل والد الطفل مهاجما برنامج "العاشرة مساء"، قائلاً: "ناس قالتلي بلاش تطلع في البرنامج عشان هتتهاجم بشكل عنيف، بس قولت لازم أطلع طالما بتكلم في الحق ومقتنع باللي بقوله".

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