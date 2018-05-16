» محمد رمضان: نجل هذا الفنان الراحل سيكون مفاجأة مسلسلي

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محمد رمضان

نسر الصعيد

أكد الممثل محمد رمضان أنه مستعد لأي نقد فيما يتعلق بمسلسله الجديد "نسر الصعيد" الذي سيبدأ عرضه أول أيام شهر رمضان المبارك .

وقال "رمضان" خلال مداخلة مع قناة "دي إم سي" : "أقوم في المسلسل بدور ضابط شرطة ، بينما يقوم الوجه الجديد أحمد خالد صالح بدور ضابط بالقوات المسلحة وهو ابن عمي أيضًا ، وأتوقع أن يكون مفاجأة المسلسل".

يذكر أن أحمد خالد صالح هو نجل الفنان الراحل خالد صالح وتعتبر هذه هي تجربته التمثيلية الأولى .


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