مفاجأة عن عقار الإسكندرية المائل

16 مايو 2018 - 07:48 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي صورة لعقار مائل بإحدى المناطق الشعبية بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي يهدد حياة السكان به.

وعلق هاني زياد، أحد سكان العقار المائل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، علي الصورة المعروضة قائلا: "ديه فوتوشوب".

وأكد "زياد" ، أن هذه الصورة مخالفة تماما للواقع، لافتا إلي أن العقار به ميل بسيط نتيجة إقامته علي تربة طينية فقط.

ومن جانبه، أوضح اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق الإسكندرية ، أن تم إصدار قرار بإزالة العقار لأنه تم بناؤه بدون ترخيص عام 2012.

و أضاف "رضوان"، أن العقار مائل بنسبة بسيطة، مشيرًا إلي أن قوات شرطة الإسكندرية حررت محضر ضد السكان لرفضهم إخلاء العقار.

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