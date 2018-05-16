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شاهد.. الباز: إبراهيم عيسي بيطرش إسلام

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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

إيمان هاني

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علق الإعلامي محمد الباز، على الهجوم الذى تعرض له الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بعد تصريحه الأخير حول أن الصيام أمر سيادي من الله لم أر فيه أى حكمة".

وعرض الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" على قناة "المحور" مقطع فيديو لجزء من تصريح إبراهيم عيسي  معقبًا: "أنا بعرض هذا الفيديو حتى أطفئ نار فتنة قادمة، حتى لا يستغلها السلفيون أو شيوخ الأزهر، إبراهيم فى الكلام ده مش بس رجل تقى وورع دى بيطرش إسلام"

وأكد أن عيسي كان يقصد أن أننا كمسلمين نصوم ونصلى لأن الله أمرنا بذلك وبالتالي لا داعي لإيجاد أسباب تبرر صيام المسلمين.

 وأضاف  الباز: "إبراهيم عيسي لو مكنش صحفي كبير كان طلع مدرس تاريخ أو شيخ جامع"، لافتًا إلى أنه يدين لعيسى بفضل كبير لأنه أول من اشتغل معه فى عالم الصحافة.

 شاهد الفيديو..

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