عزب: "الوزير قال للركاب إننا مديونين وبنخسر"

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كشف محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، تفاصيل الزيارة المفاجئة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل لمحطات مترو الأنفاق، ولقائه بالركاب.

وقال "عز" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، الوزير التقى عددًا من الركاب ودار حوار بينهم حول تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر المترو، والذي شرح خلاله للركاب خسائر ومديونيات المترو التي بلغت 618 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود عجز في مصاريف الصيانة.

وأشار إلى أن تفقد شبابيك التذاكر، وتحدث مع الصرافين عن كثافة الركاب، الذين أكدوا أنه العدد المعتاد في مثل هذا التوقيت كل يوم، لافتًا إلى أنه وجه الصرافين بتقديم جميع التسهيلات للركاب على مدار الساعة.

وأوضح أن الوزير طالب الركاب بسرعة استخراج اشتراكات للمترو، لأنها لن تشعرهم بتغيير منظومة الركاب، مشيرًا إلى أن الوزارة راعت البعد الاجتماعي في الاشتراكات.

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