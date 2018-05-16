محافظ الدقهلية: "كله تحت السيطرة"

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إيمان هاني

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أكد أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، استعداد المحافظة لشهر رمضان قائلا: "هناك 7 معارض "أهلا رمضان"، في المحافظة، وتمت مراعاة الأسعار.

وأضاف "شعراوي"، في مداخلة مع برنامج "الملف" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، الثلاثاء، أنه وجد أحد التجار يقوم بتغيير الأسعار التي أعلن عنها في البداية فقام بتغييره، وإذا وجده سيكرر ذلك مرة أخرى سيتم استبداله.

وأشار إلى أن اللحوم السودانية في المعرض تباع بـ75 جنيهًا، والأرز بـ6.5، والسكر بسبعة جنيهات، مؤكدًا: "كل حاجة تحت السيطرة".


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