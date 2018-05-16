محافظ دمياط عن الغش الجماعي: أولياء الأمور السبب

16 مايو 2018 - 07:58 ص

عقب الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، علي واقعة الغش الجماعة بإحدى مدارس المحافظة قائلا: "إنه فور علمه بوجود حالة غش جماعي بإحدى المدارس بالمحافظة تواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والأمن للسيطرة على هذا الأمر.

وأضاف محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم": "هذا الأمر ليس ظاهرة مثلما يقال، ولكنها حالة فردية، غير أن مشكلة التعليم في مصر ليست في المعلم أو المناهج، ولكنها أيضا في بعض أولياء الأمور الذين يساعدون الطلاب على الغش.

وأضاف أنه اتخذ قرارًا مع وكيل وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق الطلبة في لجنة خاصة، وإذا ثبت وجود غش جماعي سيتم إعادة الامتحان.