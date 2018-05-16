» هكذا تغزل ترامب في شهر رمضان

16 مايو 2018 - 08:06 ص

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهنئة إلى المسلمين في أمريكا بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مسلطا الضوء على المميزات الموجودة بهذا الشهر لدى المسلمين .



وقال ترامب، في بيان رسمي نشره البيت الأبيض، إنه يتمنى "أطيب التمنيات للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان".

وبحسب ما نقلت "سي أن أن"، فإن ترامب قال إن "هؤلاء الذين يحتفلون برمضان يمكنهم تقوية مجتمعاتنا، ومساعدة المحتاجين، وإعطاء نماذج جيدة لكيفية عيش حياة مقدسة".

وقال ترامب إن رمضان "يذكرنا بالثراء الذي يضيفه المسلمون إلى النسيج الديني للحياة الأمريكية".

وتابع: "نحن جميعا في الولايات المتحدة بوركنا بأننا نعيش في ظل دستور يعزز الحرية الدينية، ويحترم الممارسة الدينية. يضمن دستورنا للمسلمين إمكانية الاحتفال بشهر رمضان، وفقا لإملاءات الضمير ودون عوائق من جانب الحكومة".

وأضاف ترامب بحسب البيان: "الدستور يوفر أيضا فرصا متنوعة لجميع الأمريكيين لتعميق فهمهم للروح البشرية".



وجاء في نهاية بيان البيت الأبيض، أن "ترامب وزوجته ميلانيا يتمنيان شهرا مباركا لكل المسلمين".