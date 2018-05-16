أديب: البلد بيحصل فيها حاجة غريبة

16 مايو 2018 - 08:22 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على موافقة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة على إيقاف نقيب الصيادلة، وإحالته للتحقيق، متسائلاً: "انتخبتوه ليه لما أنتم شايفينه رجل فاسد".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن النقيب تم طرده من جلسة الجمعية العمومية، متسائلاً: "إزاي كان النقيب بتاعكم السنين اللي فاتت، البلد دي بيحصل فيها حاجات غريبة".

ولفت إلى أن كل الجمعية العمومية وافقت على رحيله، معقبًا: "الجمعية العمومية جمعاء وافقت على رحيله، طب نجح إزاي".

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