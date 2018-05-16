القبض على هارب من 95 حكمًا بسوهاج

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ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على سعيد.خ.ا.م 52 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات، وهارب من "95" حكمًا.

من جانبه، قال اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إن حملات تنفيذ الأحكام تأتى في إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وتنفيذًا لخطة العمل الميدانى التى تنتهجها المديرية، والمتضمنة فى أحد عناصرها تكثيف التواجد الأمنى لضبط المحكوم عليهم الهاربين، والمطلوب ضبطهم فى قضايا مختلفة والمخلين بقوات الأمن للارتقاء بمعدل الأداء الأمنى والذى يعد ثمرة الجهود المبذولة فى شتى مجالات الأمن العام.


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