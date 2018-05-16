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مهاتير محمد يطلق سراح زعيم المعارضة بعفو ملكي

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"واشنطن بوست" تحرج أوباما بشأن أنور إبراهيم
"واشنطن بوست" تحرج أوباما بشأن أنور إبراهيم

وكالات

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أطلقت السلطات فى ماليزيا سراح زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، من السجن بمقتضى عفو ملكي.

وكان إبراهيم يقضي حكما بالسجن للمرة الثانية بدأه قبل ثلاث سنوات لما يقول إنها اتهامات مفبركة باللواط.

وكان أنور - البالغ من العمر سبعين عاما - قد سجن للمرة الأولى قبل عشرين عاما على يدي رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد الذي عزله من حكومته.

وبعد أن تصالحا الآن، عاد الرجلان ليحققا انتصارا مفاجئا فى الانتخابات العامة قبل أسبوع وليطيحا بالحزب الحاكم لأول مرة على الإطلاق.

ويقول مهاتير محمد إنه سيتنحى فى غضون سنتين لصالح أنور إبراهيم ليكون الأخير رئيسا للوزراء.

وقال أنور إنه يعتقد أن ماليزيا على شفا مرحلة ذهبية جديدة، حتى فى وقت تتراجع فيه الديمقراطية فى أماكن أخرى.


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