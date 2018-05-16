» "شوبير" يكشف هوية مدرب الأهلي الجديد

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الاهلى

حسام البدرى

مدرب جديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن هوية المدرب المرشح لتولي قيادة النادي الأهلي الفترة المقبلة بعدما اعتذر المدير الفني السابق حسام البدرى عن الاستمرار في منصبه.  

وقال "شوبير" خلال برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لمنتخب باراجواي والهلال السعودي، هو المرشح الأول لتدريب الأهلي خلفا للبدري.

وسبق لـ"دياز" مواليد 29 أغسطس 1959، أن لعب مع منتخب التانجو لكرة القدم من 1979 وحتى 1982، ودرب عدة فرق لكرة القدم في أمريكا الجنوبية، ودرب منتخب باراجواي لكرة القدم وحقق معه المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2015 التي أقيمت في تشيلي.


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