ماذا تتناول أول يوم سحور؟

16 مايو 2018 - 11:30 ص

مع أول يوم صيام لرمضان يحرص الكثيرون علي تناول الكثير من الأطعمة دون تمييز بينها استعداد للصيام إلا أن هناك بعض الاطعمة التي يجب الابتعاد عنها تجنبا للإعياء والعطش في الصيام.

ووجبة السحور تعد احد الوجبات الرئيسية في رمضان وهي التي تعين الجسم على تحمل مشاق الصيام والحفاظ على مستوى السكر في الدم حتى يكون الجسم قادر على ممارسة نشاطه خلال ساعات الصيام لذا يجب الحرص على تناولها وفي وقت متأخر من الليل .

أما عن العناصر الغذائية الواجب توافرها في وجبة السحور حتى لا نشعر بالعطش ونتمتع بالنشاط طوال ساعات الصيام الطويلة فهي كالأتي:

- تناول الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على الماء.

- تناول الأجبان قليلة الدسم والزبادي.

- وجبة الفول التي تظل في المعدة لمدة 9 ساعات فتضمن لك عدم الشعور بالجوع اثناء الصيام.

- تناول الخبز.

- شرب كميات مناسبة من الماء في فترة بعد الإفطار وحتى السحور وعدم شرب كميات كبيرة من الماء اثناء السحور او بعده لأن الجسم سيتخلص منها في اقرب وقت وتشعر بالعطش.

وهناك قائمة أخرى من الممنوعات التي لا يجب أن تتضمنها وجبة السحور مثل :

- المقليات

- الأطعمة المطبوخة

- المأكولات الدسمة التي من الممكن ان تتسب لك بمشاكل في الهضم.

- المخللات والأملاح والتوابل حتى لا تتسبب في شعورك بالعطش اثناء الصيام.

- العصائر المحلاة والسكريات بأنواعها ستتسبب ايضا في سرعة شعورك بالعطش.