بعثة الأهلي تغادر أوغندا مساء اليوم

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تغادر بعثة الأهلي أوغندا في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا للعودة للقاهرة بعد انتهاء مواجهة كمبالا سيتى في ثاني جولات البطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة، ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتبدأ بعدها رحلة العودة للقاهرة، حيث ستصل البعثة في الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تلقي هزيمة من فريق كمبالا سيتى الأوغندى بثنائية نظيفة، أمس الثلاثاء، على ملعب مانديلا بالعاصمة الأوغندية كمبالا.


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