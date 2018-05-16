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عمرو محمد-متابعات

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السيسي

مؤتمر الشباب

4سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن من يريد أن يترك لأحفاده دولة حقيقية لازم يكمل لأن اللي حصل في الـ4 سنين اللي فاتوا مجرد خطوة".

وأضاف الرئيس السيسي، أثناء افتتاحه المؤتمر الدوري الخامس للشباب، بحضور القوى السياسية وشباب وفئات من مختلف المجالات، "أن ما جرى إنجازه في الفترة الرئاسية الأولى، مجرد خطوة في طريق بناء البلد".

وأكد السيسي أن مؤتمر اليوم لن يعد ضمن الفترة الرئاسية الثانية، ولكنه في نهاية الفترة الأولى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة، من المؤتمر الوطني للشباب، والذي يشمل جلسات للشباب والمسئولين والخبراء، الجلسة الأولى تحت عنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر"، زالثانية تحت عنوان "رؤية شبابية للدولة المصرية للسنوات الأربع المقبلة"، ثم بعدها تعقد الجلسة الثالثة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب فيها الرئيس السيسي عن جميع التساؤلات التي وصلت عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.


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