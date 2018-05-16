» بالفيديو.. مشادة بين سائحَيْن تتحول إلي مباراة " ملاكمة"

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تركيا

مشادة

ملاكمة

مرمريس

سائحين بريطانيين

نشبت مشادة بين سائحين بريطانيين  في تركيا تحوّلت إلي ملاكمة ، خارج أحد الفنادق التركية.

كان الشابان البريطانيان " هنري بوسويل" 19 عاما ، و" بنيامين فاي" 26 عاما ، قدما إلي تركية وتعرفا علي بعضهما داخل أحد فنادق مرمريس ، بحسب وكالة إخلاص التركية.

وأضافت الوكالة  أن الشابين اللذين لم تدم صداقتهما لأكثر من ساعتين نشبت بينهما مشادة بسبب شيء مجهول ، بعد أن شربا الكحول داخل الفندق ، ما دفع هنري للخروج من الفندق طالبا بنيامين اللحاق به ، لتابعا الشجار خارج الفندق.

ويظهر الفيديو قيام المدعو هنري بلكم الشاب بنيامين لكمة قوية تسببت في سقوطه أرضا قبل أن يفر هاربا من أمام الفندق.

وقد أدخل الشاب المصاب العناية المشددة في أحد مستشفيات المدينة ، بسبب نزيف دماغي نتيجة ارتطامه بالأرض.

والأقت الشرطة القبض علي هنري وتم تقديمه للنيابة العامة ، والتي أمرت بإطلاق سراحه بشرط الرقابة القضائية ، وذلك بعد قرار منها بمنعه من مغادرة تركيا.
شاهد الفيديو:

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