«رسالة»: نستعد لاطعام الملايين يوميًا فى رمضان

16 مايو 2018 - 12:40 م

أعلنت جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عن خدمة الصائمين طوال شهر رمضان، خاصة من الطبقات الفقيرة والمحتاجين والمرضى في جميع المحافظات والقرى والنجوع.

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن أنشطتها الخيرية لا تقتصر فقط على شهر رمضان، وإنما تمتد طوال العام، كما سوف يتم توفير وجبات ساخنة للصائمين، بمعدل 47 ألف وجبة "يوميا"، وتساهم في إفطار مليون و410 ألف صائم طوال الشهر.

وأضحت أنه سيتم إيصال الوجبات إلى منازل المستحقين، من خلال شباب رسالة المتطوعين، والذين يقومون يوميًا بطبخ الوجبات وتجهيزها وتوصيلها للصائمين قبل الإفطار بدقائق.

وأضافت سيتم توزيع شنط مواد غذائية وتموينية، للمساهمة في إفطار 230 ألف صائم "يوميا"، وتوزيع مليون و400 ألف شنطة بالقاهرة والمحافظات، بجانب وجود حملات لإفطار المسافرين و المارين بالشوارع يوميا من توزيع البلح والمياه والعصائر .