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المنيا

ضبط 84 إردب قمح قبل نقلها خارج محافظة المنيا

قبلي وبحري

ضبط قمح مهرب بالمنيا
ضبط قمح مهرب بالمنيا

جمال زكى

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، بالتعان مع مباحث ومديرية التموين  من ضبط 84 إردب قمح محلى، قبل نقلها خارج نطاق المحافظة بما يخالف القانون الصادر من عصام البديوى محافظ المنيا بحظر نقل الأقماح المحلية خارج حدود المحافظة.

قال على غلاب رئيس مركز ديرمواس، إنه تم التحفظ على الكمية التي تم ضبطها من الأقماح طبقًا لقرار المحافظ بمنع نقل القمح خارج نطاق المحافظة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة للتحقيق.

 وأشار غلاب إلى أنه جارٍ حاليًا استلام الأقماح بالشون المتواجدة بعدة قرى  بمركز ديرمواس حتى  نهاية الشهر الجارى.

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