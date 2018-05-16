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النقض تحجز طعن 113 متهمًا بأحداث عنف سيدي جابر للحكم 4 يوليو

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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محكمة النقض

الانضمام لجماعة ارهابية

سيدى جابر

احداث سيى جابر

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز طعن 113 متهمًا على حكم سجنهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث سيدى جابر» بمحافظة الإسكندرية، لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، قضت فى أبريل 2017، فى القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، بمعاقبة 126 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 متهما آخريين مما أسند إليهم من اتهامات .

ووجهت النيابة العامة وجهت للمتهمين فى القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، تهم القتل والشروع فيه والتعدى على رجال الشرطة واحتلال قسم شرطة وتعريض وسائل النقل للخطر والتخريب وسرقة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة اسلحة نارية وذخائر على غير الأوضاع المصرح بها قانونا.

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