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توريد 250 طن أسمدة للمزارعين بالفشن فى بني سويف

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أعلن المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، وصول أسمدة جديدة لبعض الجمعيات الزراعية بدائرة مركز ومدينة الفشن بإجمالى 250 طن أسمدة وذلك تدعيمًا للمزارعين واستعدادًا للموسم الصيفي والذي يشمل محاصيل الذرة الشامية والفول والبطاطس والقطن واستكمال مقررات الحدائق من عنب وكل أنواع الفواكه.

وكشف وكيل وزارة الزراعة عن وصول 50 طن يوريا حلوان 46% لجمعية تلت و50 طن يوريا حلوان 46% لجمعية منشية السادات و50 طن يوريا حلوان لجمعية ابسوج و50 طن يوريا حلوان لجمعية منشأة عمرو محاولة من جمعية البرقي بالإضافة إلى 50 طن نترات 33.5% لجمعية صفط الخرسة، منها 17 طن لجمعية كفر منسابة.

وأشار إلى استقبال الأسمدة بصفة مستمرة لجميع الجمعيات الزراعية بالمراكز السبعة بالمحافظة والقرى التابعة تدعيما للمزارعين ومساندتهم للمحافظة على إنتاج المحاصيل الزراعية الصيفية وزيادتها.

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