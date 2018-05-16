  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:23 م
بحث متقدم
إهانة جديدة لبشار

إهانة جديدة لبشار يوجهها بوتين .. ما السبب؟

مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

الداخلية تجري حركة تنقلات مفاجئة

الأطفال قرابين للألهة

5 حضارات ذبحت الأطفال قرابين للآلهة ..تعرف عليها

موسي

السيسي يوجه رسالة لمنافسه السابق بالانتخابات الرئاسية

صورة الخبر

قرية "للنساء فقط" فى مصر.. تعرف عليها

سفير إسرائيل يغادر تركيا

هذا ما فعلته تركيا مع سفير إسرائيل قبل مغادرة البلاد

فيلا الرحاب

حكاية ولا في الخيال وراء مقتل أسرة الرحاب

السيسي

ما جرى إنجازه في الفترة الرئاسية الأولى مجرد خطوة

السيسي

السيسى يطلب هذا الأمر من وزير الداخلية

السيسي

السيسى يفتتح المؤتمر الوطني للشباب بـ"اعتذار"

الداخلية تجري حركة تنقلات مفاجئة

قضايا وحوادث

مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

هبوط أرضي بطريق العدوة الفرعي في المنيا

#

حركة تنقلات واسعة لنواب رؤساء المدن ببني سويف

#

حركة تنقلات محدودة لضباط مديرية أمن القليوبية

#

حركة تنقلات بمديرية أمن القاهرة

وزارة الداخلية

حركة تنقلات

اللواء مصطفي النمر

حركة تنقلات فى الداخلية

قررت وزارة الداخلية برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار، إجراء حركة تنقلات جديدة في صفوف القيادات الأمنية.

وضمت الحركة تعيين اللواء أحمد عمر مساعدًا للوزير لوسط الدلتا، بدلاً من كونه مساعد الوزير للجريمة المنظمة، وتعيين اللواء محمد بركات مساعدًا للوزير للجريمة المنظمة.

ونقل اللواء زكريا العمري من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى مدير الإدارة بقطاع المؤسسات.

وتم تعيين اللواء مجدي السمري، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما نُقل اللواء مصطفى النمر من مدير أمن الإسكندرية إلى مساعد الوزير للنقل والمواصلات، وتم تعيين اللواء محمد شرف مديرًا لأمن الإسكندرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تريكة يهنئ المسلمين برمضان و"صلاح" يرد
» صور لاعبين مع الرئيس التركى تتسبب فى أزمة بألمانيا
» مفتي لبنان يصدر فتوي بوجوب القتال لتحرير فلسطين
» تعرف على المواعيد الجديدة للمترو بـ"رمضان"
» بالفيديو.. مشادة بين سائحَيْن تتحول إلي مباراة " ملاكمة"
» حاخام بريطاني يدعو لسحب السفراء من إسرائيل
» كيف تحافظين على شعرك في رمضان
» "شوبير" يكشف هوية مدرب الأهلي الجديد
» طبيب يفاجأ بجثة شقيقه أثناء إسعافه بغزة
» القبض على فنانة شهيرة لتنكرها في زي رجل
» هكذا تغزل ترامب في شهر رمضان

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة