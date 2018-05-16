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حبس عامل قتل شقيقته وألقى جثتها في الرشاح بالقليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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أمر رئيس نيابة شبين القناطر بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقته وإلقاء جثتها في الرشاح بسبب حملها سفاحا تم انتشال جثة المجنى عليها ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة.

كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى قد تلقي بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة تطفو على سطح إحدى الترع بشبين القناطر.

تم اخطار اللواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى  فانتقل الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وبمعاينة الجثه تبين انه لربة منزل تدعى "ب س" 24 عاما وتوجد بها آثار خنق من الرقبة .

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها قام بخنقها بسبب خروجها من المنزل وعلاقاتها المتعددة بالرجال واكتشافه أنها حامل سفاحا فقام بنخنقها وإلقاء جثتها فى رشاح بشبين القناطر وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ويدعى م. س 31 سنة، واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة اصدرت قرارها السابق.

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