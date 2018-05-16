مفاجأة.. حسام غالي يدرس التراجع عن الاعتزال

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المصريون

الاهلى

الاعتزال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن إمكانية عودة حسام غالى قائد الفريق الكروي الأول بالأهلي المعتزل، إلى الملاعب من جديد، بعد رحيل حسام البدرى عن تدريب القلعة الحمراء، عقب الخسارة أمام كمبالا الأوغندي، بدوري أبطال أفريقيا.

كان حسام غالي قد أعلن الاعتزال مؤخرًا وخاض الاهلي مباراة ودية في مهرجان اعتزال اللاعب يوم الجمعة الماضي بالإمارات أمام اياكس الهولندى فاز فيها بطل مصر بهدف دون رد، وأعلن غالي أن لقاء أياكس كان الأخير له بالملاعب.

وقال شوبير خلال برنامجه  عبر إذاعة DRN 93.7 أن حسام غالي لديه رغبة قوية في العودة للملاعب ولا يمانع في التراجع عن الاعتزال في الوقت الحالي، ولكن القرار أصبح بيد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني الجديد للفريق.

وأكد شوبير أن في حال رفض الإدارة او الجهاز الفني عودة حسام غالي للملاعب سيكون له دور إداري قوي جدا في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ان الفترة المقبلة سيتواجد غالي في الأهلي سواء كلاعب أو كإداري.


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