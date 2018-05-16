» «السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قطاع مترو الأنفاق يحتاج إلى الإصلاح، مشيرًا إلى أن تنفيذ إجراءات الإصلاح المدروسة، لابد أن تراعي خصوصية الحالة المصرية لكي تنجح.

وقال "السيسي"، خلال جلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة"، إن هناك فرقًا كبيرًا بين المسار المعرفي والنظريات والبيانات وخصوصية التجربة الخاصة بمصر، لافتًا إلى أن كل ما يتم تناوله من إجراءات وكل ما يدرسه الأكاديميون يجب مراعاة كيفية تنفيذه مع ظروف الوطن.

وضرب "السيسي"، مثالًا، بقطاع السكك الحديدية والمترو، قائلًا: "أي شخص دارس يرى مثلًا قطاع مثل السكة الحديد والمترو سيقول إن هذا المرفق يحتاج إلى إجراءات للإصلاح، ولكن عندما نأتي لتنفيذ الإجراءات التي درستها من منظور أكاديمي ومسار واضح للحل، لابد أن تراعي خصوصية الحالة المصرية لكي تنجح عندما تقدم على العمل".

وتابع: "لابد أن تراعي أنك تُعامل دولة وناس لابد من تجهيزهم قبل إجراء الإصلاح وأهميته".


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