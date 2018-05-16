تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

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أحبطت قوات الأمن محاولة لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام برميلين معبأين بكمية كبيرة من المتفجرات، قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية، قولها إن البرميلين كانا على الطريق الدولي المحيط بمدينة العريش، لاستهداف الدوريات الأمنية التي تستخدم الطريق.

وأضافت المصادر أنه "تبين أن الإرهابيين وصلوا البرميلين بشريحة تفجير عن بعد، لكن القوات تمكنت من تعطيل الاتصالات في المنطقة بواسطة سيارة تشويش".

وتابعت: "تم إبطال مفعول التفجير وتفكيك البرميلين، ثم تفجيرهما بالذخيرة الحية دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

وتواجه مصر جماعات متطرفة تنتشر في شبه جزيرة سيناء، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابعة لتنظيم "داعش"، التي تطلق على نفسها اسم "ولاية سيناء".


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