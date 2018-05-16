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الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية

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أرشيفيه
أرشيفيه

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حرمان 30 ألف فدان من زراعة الأرز بالغربية

غرامات مالية

بسيون

زراعه الغربية

مشاتل الإرز

قال المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إن حملات إزالة مشاتل الأرز المخالفة مستمرة، وتم إزالة 348 مشتل أرز بالمحافظة بمساحة 19 فدانًا و5 قراريط علاوة على 27 حالة إزالة لحقول أرز مستديمة مزروعة بطريقة البدار بمساحة 21 فدانًا.

وأضاف فى تصريح صحفى اليوم، الأربعاء، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والغرامة المالية ضد المخالفين بإقامة مشاتل تقدر بـ5 آلاف جنيه، وأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية، حددت مساحة زراعة الأرز هذا العام بواقع 40 ألف فدان، وتم تحديد المساحات وفقًا لاعتبارات جغرافية وتوافر المياه فيها، ولن يسمح بزراعة الأرز فى المناطق غير المسموح لها، وسيتم مواجهة المخالفين بالقانون.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم عمل معاينة على مصرف بسيون ووجد أن المساحات الموجودة على المصرف مزروعة بالكامل ذرة وبطيخ وقطن ولا توجد أماكن خالية لزراعة الأرز.


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