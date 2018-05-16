» تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الإرشاد" إلى 24 مايو

16 مايو 2018 - 05:46 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المُتهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 24 مايو لاستكمال المرافعة.

وفي مستهل الجلسة أشار القاضي للدفاع إلى أن النيابة لم تتمكن من تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة الأمس لضيق الوقت، وأن التأجيل سيكون لجلسة الأربعاء المقبل وذلك للقرار السابق، كما أن النيابة قد تترافع بتلك الجلسة.

وعلق الدفاع على تأكيد القاضي بأن مرافعاتهم ستبدأ الأسبوع المقبل بالتماس الأجل المناسب لإعداد مرافعاتهم، وإعادة النظر في موضوع القضية، والبحث بها، وإعداد المرافعة المناسبة، وأبدى المحامي خالد بدوي احترامًا للمحكمة، والنهج الذي تسير به، وذكر القاضي بأن المحكمة حريصة على سرعة الإنجاز في القضايا، وطلب من الدفاع إعانة المحكمة في مهمتها.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.



