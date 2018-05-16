ماذا قال«السيسي»عن حضور منافسه مؤتمر الشباب؟

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مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منافسه الوحيد في انتخابات الرئاسة الماضية موسى مصطفى موسى، والذي حضر مؤتمر الشباب في دورته الخامسة، وقال « مش هختلف معاكوا بس مين اللي جاب المعارضة هنا؟»، وهو ما أدى إلى ضحك الحاضرين والرئيس.

وأكمل «السيسي» :« أهلا وسهلا.. إنتوا جزء مننا واحنا محتاجنكوا معانا والمؤتمر دا معمول لكده.. ودي منصة لنا كلنا نتكلم مع بعضنا ونسمع بعض ونعرف نتفاهم مع بعض».

وأضاف :« أنا مش بقول كلام جميل حلو احنا محتاجين كده.. إذا كنا بنقول عايزين نجابه التطرف والإرهاب وعايزين نتعامل مع مش هقول الآخر دا مش آخر نتعامل مع بعضنا بشكل يليق بأمه لها جذور فى التاريخ 6آلاف سنة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وده الشكر للمرشح الرئاسى السابق موسى مصطفى موسى، قائلا:"بشكرالأستاذ موسى مصطفى موسى، ومصر كلها بتشكرك وأقسملك بالله كنت أتمنى أن يكون فيه معايا فى الانتخابات الأستاذ موسى وغيره"، مضيفا: "اتشرفت إن حضرتك كنت معايا والكلام ده مش مجاملة"


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