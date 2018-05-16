حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

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إلغاء

طارق شوقى

شائعات

التربية الدينية

نفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ما تم تداوله حول إلغاء مادة التربية الدينية، بنظام التعليم الجديد، قائلة إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يتطرق لإلغائها، بل أكد أنها مادة أساسية منفصلة في كافة المراحل التعليمية.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضافت نصر، أنه "في النظام الجديد ستكون مادة اللغة العربية منفصلة، وكذلك مادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية، بينما سيتم دمج مواد العلوم والرياضة والدراسات الاجتماعية بطريقة معينة".

وأوضحت أن "مصر ليست الدولة الأولى التي ستقوم بتطبيق هذا النظام، بل سبقها دول كثيرة، إضافة إلى أن هناك مدرستين في مصر مطبقين للأسلوب ذاته".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات عن وجود نية لدى وزارة التربية والتعليم، لإلغاء مادة التربية الدينية، بالنظام التعليمي الجديد، واستبدالها بمادة جديدة تحت عنوان "القيم والأخلاق".

عضو لجنة التعليم، قالت إن هذا الأمر "لا يعدو كونه شائعات، هدفها زعزعة الاستقرار، وإحداث حالة من الجدل والبلبلة".

وذكرت أن "وزير التربية والتعليم أعلن صراحة ما يريد تطبيقه، دون أن يُخفي أية معلومات، ومن ثم يجب عدم تصديق ما يصدر من شائعات".


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