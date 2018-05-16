» «أبو ريدة» رئيسًا لبعثة المنتخب في المونديال

16 مايو 2018 - 06:37 م

كشف مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رئيس بعثة المنتخب الأول في مونديال روسيا 2018، المقرر إقامتها خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد «عبد الغني»، إن هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد، سيكون رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني الأول في وديات الكويت بالكويت وكولومبيا في إيطاليا وبلجيكا في بروكسل، كما يرأس بعثة الفراعنة في المونديال.

ويستعد منتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة للدخول في معسكر يتخلله وديات مع الكويت وكولومبيا وبلجيكا، استعدادا لمونديال روسيا الذي يقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.