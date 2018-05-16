السيسي: أنا جاي من تحت خالص

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اسأل الرئيس

اجراءات اقتصادية

قال الرئيس عبدالفتاح إنه لو لم يتم القيام بالإصلاحات الاقتصادية، ماذا كان سيصبح شكل مصر؟، مضيفا: "يجب أن ندرس لو لم نكن اتخذنا هذه الإجراءات، كان شكل بلدنا عامل ازاى؟".

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بالمؤتمر الوطنى الخامس للشباب، ردًا على سؤال أحد المواطنين حول تأثير تلك الإجراءات الاقتصادية على الطبقات المتوسطة، "أنا مش فى بوقى معلقة دهب، أنا من تحت خالص، وعيشت مع كل الناس".

وأضاف الرئيس أنه لو لم نتخذ الإجراءات الاقتصادية كانت ستعانى مصر، فكل بيت يتحمل وتكون ظروفه صعبة، ولو لم نتخذه كان حجم العمالة في المصانع المتوقفة تكون في الشارع، مردفاً: "اللي معاه مش كفاية ولكن كان مش هيبقى معاه خالص".

وذكر أننا دائما نرى نتيجة الإجراء الإيجابية ولكن لا نلمسها بأيدينا، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية اتخذت فى نوفمبر 2016، مستطردا: "ولم لم يكن حدث هذا الإجراء، كان حجم الاحتياطي في البنك المركزي يكون إيه ونتائج ذلك؟ وكان هيبقى حجم فاتورة الاستيراد التي تزيد ولها طلب على الدولار بشكل كبير، وسعره يتضخم ويزيد؟ وسوق العملة الحرة كان هيودينا فين؟".

وتابع: "يا ترى لما المصانع اللى شغالة وعاوزة تجيب مستلزمات إنتاج ومش لاقياها هتعمل ايه؟ هتحافظ على العمالة ولا تخفضها أو حتى تقفل مصانعها ؟"، لافتاً إلى أن هذا كان دور الإعلام والتناول الحقيقى لتحدياتنا لو لم نتخذ هذه الخطوة.


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