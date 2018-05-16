نشأت الديهي يُقدم برنامج "أهل الشر" في رمضان

المصريون
يستعد الإعلامى نشأت الديهى لتقديم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten "، خلال شهر رمضان؛ وتعتمد فكرة البرنامج على تقديم نماذج ووقائع من الإسلام السياسي، وكيف يتاجر هؤلاء بالدين كمطية للوصول للحكم وتكفير المجتمع استنادا إلى فتاوى ومعلومات وتفسيرات للنصوص المقدسة غير حقيقية.
كما يتطرق البرنامج لحلقات خاصة عن تأثير قادة الصهيونية، وكيف أثروا فى المنطقة العربية بمخططاتهم.
ويستعرض البرنامج شخصيات مثل حسن البنا وسيد قطب وزينب الغزالي وعمر عبد الرحمن ويوسف القرضاوي وشكري مصطفى والخوارج والقرامطة وبن جوريون.
فجر03:27 ص
فجر
03:28
شروق
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ظهر
11:56
عصر
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مغرب
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عشاء
20:19