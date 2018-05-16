«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

16 مايو 2018 - 07:04 م

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وبمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.

وقال السيسي: "لو مخدتش القرارات دي محدش تاني هياخدها، لأن لو حد خدها الناس هتقوله ارحل، وأنا لو حد قالي ارحل هقول السلام عليكم".

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات جلسة "هنكمل الحكاية"، بالمؤتمر الوطني الخامس للشباب، الذي انطلقت فعالياته، صباح الأربعاء، بالقاهرة.

وأضاف السيسي، إن الدولة في الفترة الحالية تجري عدد من الإصلاحات في عدة مسارات، أولها مسار "المترو"، مشيرًا إلى أن قرار زيادة أسعار التذاكر لم يكن منه مفر، ومع ذلك حاولت الدولة تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المواطن من خلال تقديم الاشتراكات المدعمة، وعدم المساس بأسعار تذاكر الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وقال السيسي، إن سعر التذكرة بالنسبة للقطاعات الثلاثة السابقة تتراوح بين 12 و15 قرشًا فقط، لافتًا إلى أن السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتراوح بين 14 إلى 16 جنيهًا.

وكشف السيسي عن كواليس اتخاذ قرار زيادة أسعار التذاكر، لافتًا إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قال في اجتماع منذ أكثر من عام، إن الوزارة مضطرة لإخراج خط "المرج حلوان" من الخدمة، نظرًا لاحتياجه للصيانة ورفع الكفاءة بتكلفة 30 مليار جنيه: "عايز مني 30 مليار جنيه، أجيبهم منين دول؟، ده إحنا لسه مسددناش القرض الأول، ولو خدنا قرض تاني هنعمل إيه في الفوائد؟".

وأضاف السيسي: "قولتله بتقدر تجيب مصاريف التشغيل يعني صيانة ومرتبات عاملين؟، قالي لأ، يعني لو لمبة اتحرقت في المترو مش هنعرف نصلحها"، لذا كان قرار رفع تذكرة المترو ضروريًا.

وبالنسبة للمواطنين الرافضين لقرار زيادة أسعار التذكر، قال السيسي: "هو أنت لما بتركب أي مواصلة قطاع خاص تقوله مش معايا، هيقولك مش معاك ماتركبش، لو قولتله مش معايا مش هيقف لك أصلًا".

وأكد السيسي أننا إذا أردنا أن تكون مصر دولة ذات شأن لا بد أن نضحي ونُعذب: "التعذيب مش الهدف، لكن هو ده التحدي بلد ظروفها الاقتصادية متدنية من 50 سنة، هي بلدنا هنشيلها مع بعض".

وتابع السيسي: "أنا عمري ماخبيت عليكم حاجة، أنا قولتلكم من الفترة الرئاسية الأولى الشعب والدولة مع بعض".

وتساءل السيسي: "طب يعني نقفل خط حلوان؟"، مؤكدًا أن الدولة تحاول حل المسألة على قدر الإمكان: "الـ30 مليار لو استلفناهم هيبقوا جزء من عجز الموازنة، يبقى بنزود الأعباء على القادمين، إحنا هنتعب شوية، تقدم البلد مش بسهولة".

وأكد السيسي أننا لا نملك ترف عدم اتخاذ القرار: "لو ماخدتش القرار هبقى قصرت في حقكم"، مشددًا أن القرار ليس مفاجئًا: "ده من أيام سعد الجيوشي، وهاني ضاحي وجلال السعيد، ودلوقتي خبطت في هشام عرفات اللي طالع في التليفزيون يقول سامحوني، سامحوني إيه يادكتور هو فيه خيار تاني؟".

وقال إنه لو لم يتخذ مثل هذه القرارات لن يتخذها أحد بعده: "لو حد تاني هيخاف حد يقوله ارحل، لكن أنا لو قولتولي ارحل هقولكم سلام عليكم، لازم البلد تبقى بلد وده أمر مش بسيط".

وأكد السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية ستطبق في كل القطاعات: كهرباء، مياه، صرف صحي: "مفيش خيار تاني".