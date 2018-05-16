  • الأربعاء 16 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:40 م
بحث متقدم
أرشيفية

أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

أرشيفية

«الخارجية»: نجاح مفاوضات سد النهضة.. وخبيران يردان

تذكرة المترو

أحزاب: 5 مطالب من الحكومة بعد زيادة تذكرة المترو

الرئيس السيسي خلال حديثه في مؤتمر الشباب

«السيسي»:«لو الناس قالتلي ارحل هقول سلام عليكم»

أرشيفية

تفاصيل إحباط هجوم إرهابي كبير بالعريش

كتاب التربية الدينية

حقيقية إلغاء «التربية الدينية» بنظام التعليم الجديد

برهامي وصلاح

«برهامي» لـ«محمد صلاح»: لا يجوز لك الإفطار

رؤساء مصر (أرشيفية)

نكشف مصير 23ابنًا لرؤساء مصر

حادث قطار الصعيد "أرشيفية"

ضحايا بالجملة.. والجانى مجهول

محمد سامي، رئيس حزب "تيار الكرامة"

حديث الرئيس ليس مكانه مؤتمر الشباب

مجموعة المصري..

«الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو

الرياضة

نهضة بركان
نهضة بركان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"هاتريك" ميسي يقود برشلونة للاقتراب من لقب "الليجا"

#

طفل يقود سيارة ببني سويف.. يدفع ضابطًًا ويحطم كاميرته

#

خالد قمر يقود الإنتاج الحربي للفوز على الأسيوطي

#

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

المصريون

المصرى

الكونفدرالية

نهضة بركان

فاز نهضة بركان المغربى على يونياو دو سونجو الموزمبيقى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية.

وسجل هدفي نهضة بركان، أيوب الكعبى فى الدقيقتين 64 و89 من عمر المباراة.

ورفع نهضة بركان رصيده من النقاط إلى 6 فى صدارة المجموعة الثانية، بينما ظل رصيد يونياو دو سونجو الموزمبيقى خاليًا من النقاط فى المركز الرابع والأخير.

ويلتقى فى التاسعة مساء اليوم، المصرى البورسعيدى صاحب الـ 3 نقاط بالعاصمة السودانية "الخرطوم" مع الهلال الذى خسر مباراته الأولى أمام نهضة بركان المغربى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» قائد «حماس»: مصر تحمل هموم غزة
» إسماعيل يوسف: انتظروا الزمالك في الموسم المقبل
» «الكعبي» يقود نهضة بركان للفوز على سونجو
» «السيسي»: إجراءات المترو مدروسة وراعينا ظروف الناس
» «الخطيب» يستقر على تعيين «غالي» بهذا المنصب
» الحكومة تزيل 40 فدانًا من الأرز بالغربية
» «أبو ريدة» رئيسًا لبعثة المنتخب في المونديال
» تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الإرشاد" إلى 24 مايو
» طوارئ بالمترو استعدادًا لرمضان
» أول فيديو للحظة خروج المُفرج عنهم بعفو رئاسي

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية