«كوستا» يقود هجوم أتليتكو مدريد أمام مارسيليا

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اتليتكو مدريد

مارسيليا

أعلن الجهاز الفني لفريق أتليتكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني، عن تشكيل فريقه للقاء مارسليا بعد قليل، على ملعب الأنوار بمدينة ليون الفرنسية، في نهائي الدوري الأوروبي.

وضم تشكيل الاتليتكو كلا من..

اوبلاك حارس مرمى وفي الدفاع فرساليكو، خيمينيز، جودين، لوكاس وفي الوسط ساؤول، جابي، توماس، كوكي وفي الهجوم جريزمان، كوستا.

فيما ضم تشكيل مارسيليا كلا من..

مانداندا حارس مرمى وفي الدفاع امافي، جوستافو، رامي، سار وفي الوسط انجوسيا، سانسون، توفان، باييه، اوكامبوس

وفي الهجوم جيرمان.


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